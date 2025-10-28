MinDefensa niega denuncias de Gobernación de Antioquia: asegura presencia militar en Briceño

Briceño, Antioquia

Luego de que la Gobernación de Antioquia denunciara que no ha recibido respuesta a los cuatro oficios enviados al Gobierno Nacional solicitando una intervención militar en el norte del departamento, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, desmintió la falta de atención y aseguró que la Fuerza Pública sí actúa en la zona.

A través de su cuenta en X, el ministro afirmó que “desde el primer momento, nuestra Fuerza Pública ha adelantado operaciones de control territorial, desminado y seguridad en la zona, enfrentando las amenazas criminales y narcotraficantes del cartel disidencias Estructura 36 y del Clan del Golfo”.

Sánchez agregó que en Briceño hay presencia permanente del Ejército y la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea y articulación con la Unidad de Víctimas, para proteger a la población y facilitar el retorno de las familias desplazadas.

Frente a la situación en Briceño Antioquia: Desde el primer momento, nuestra Fuerza Pública ha adelantado operaciones de control territorial, desminado y seguridad en la zona, enfrentando las amenazas criminales y narcotraficantes del cartel disidencias Estructura 36 y del cartel… pic.twitter.com/LgQkUUNQQ3 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 27, 2025

Solicitud de la Gobernación de Antioquia por ola de violencia en Briceño

Los enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han provocado el desplazamiento de al menos 2.200 campesinos en veredas rurales del municipio, siendo la crisis de desplazados más grande que se ha registrado en los últimos dos años en el departamento.

El gobernador Andrés Julián Rendón insistió en que aunque se reconoce la importancia de los operativos del Ejército Nacional, no son suficientes para combatir la criminalidad, por lo que se requiere un mayor pie de fuerza en el territorio. “Aquí tenemos que decirle al ministro de Defensa que honre el uniforme que solía portar, que le ordene a las Fuerzas Militares copar esos territorios y poner a correr a los bandidos”.

Desde MinDefensa indicaron que la seguridad y el bienestar de los antioqueños son prioridad del Gobierno Nacional, por lo que continuarán con el avance de las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional para recuperar el control territorial en Briceño.