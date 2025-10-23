Personería de Briceño pidió intervención urgente del Gobierno Nacional por más de 2.000 desplazados

Briceño, Antioquia

La Personería Municipal de Briceño pidió la intervención urgente del Gobierno Nacional ante la crisis humanitaria que atraviesa el municipio por el desplazamiento forzado de más de 2.000 personas, producto de la violencia y amenazas del frente 36 de las disidencias de las Farc.

A través de un comunicado, la entidad expresó su solidaridad con las familias afectadas y exigió acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la atención humanitaria, el retorno seguro y la protección integral de la población campesina.

“Rechazamos con total firmeza los hechos de violencia que alteran la paz de nuestro territorio y golpean el corazón campesino de Briceño”, señaló la Personería, que además insistió en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el campo.

Solicitan respeto al Derecho Internacional Humanitario

El organismo de control solicitó a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, por su obligación moral y legal, y subrayó que la población civil debe mantenerse al margen del conflicto.

La Personería también hizo un llamado a restablecer el orden, la seguridad y la vigencia del Estado Social de Derecho en el municipio, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz, en el municipio del Norte del departamento de Antioquia que hoy tiene más de 1.000 familias víctimas de la oleada de violencia en la región.

Con el paso de los días, la crisis humanitaria se agrava en el municipio de Briceño. Las más de 2.200 personas que permanecen desplazadas requieren alimentos. Allí ha habido ayudas de municipios vecinos y la Gobernación de Antioquia, pero la alcaldía alerta que son insuficientes para el número de desplazados.

“Seguiremos al lado de la comunidad, exigiendo respeto, acompañando procesos y alzando la voz cuando el silencio se vuelve cómplice”, concluye el comunicado de la Personería de Briceño.