Cuatro oficios sin respuesta: Gobernación pide presencia militar por 2.000 desplazados en Briceño

Briceño, Antioquia

La Gobernación de Antioquia exigió nuevamente este sábado al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional el despliegue inmediato de tropas en las zonas rurales de Briceño, Norte del departamento, donde más de 2.200 personas permanecen desplazadas por enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

La nueva carta constituye el cuarto oficio enviado por la administración departamental al Gobierno Nacional, dos el pasado 19 de octubre y dos este 25 de octubre, solicitando refuerzos de la Fuerza Pública ante el deterioro del orden público.

En el documento, la Gobernación advierte que, pese a las reiteradas solicitudes, aún no se ha concretado la llegada de tropas al territorio, lo que ha permitido el avance de estructuras armadas ilegales y agravado la crisis humanitaria.

“Transcurridos varios días desde dicha comunicación, y sin que hasta la fecha se haya materializado la llegada de unidades militares al territorio, la situación de orden público se ha agravado significativamente, afectando de manera crítica a las comunidades campesinas”, señala la misiva firmada digitalmente por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

Oleada de violencia en el Norte de Antioquia

Desde hace una semana, los campesinos víctimas del fuego cruzado, se encuentran refugiados en el casco urbano de Briceño tras huir de las veredas La Molina, El Roblal y Pueblo Nuevo, mientras que quienes intentaron regresar fueron nuevamente desplazados por la presencia de integrantes de grupos armados.

El 22 de octubre fue asesinado John Jairo Areiza, campesino que había retornado temporalmente a su finca en la vereda La Calera, hecho que incrementó el miedo entre la población.

Desde Briceño, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró su llamado al Gobierno Nacional: “Estas son las consecuencias de negociar con narcos: un presidente en la lista Clinton y un desplazamiento masivo en las montañas de Antioquia. El Ministro de Defensa debe honrar el uniforme que portó y ordenar la presencia del Ejército en las zonas rurales de Briceño, donde estos criminales amenazan con minas antipersona”.

Rendón añadió que la Gobernación de Antioquia mantiene en el municipio equipos de las secretarías de Seguridad, Justicia y Paz; Salud e Inclusión Social; Educación, y la Dirección de Infancia y Adolescencia, encargados de brindar atención humanitaria y apoyo psicosocial a las familias afectadas.