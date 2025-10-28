En Caucasia y La Ceja capturaron a dos presuntos abusadores sexuales de menores

Antioquia

Ante la denuncia de las madres de las dos menores abusadas por hombres mayores de edad, la policía comenzó una investigación que terminó con la captura de estos en Caucasia y La Ceja, respectivamente. Los presuntos abusadores eran los padrastros de las víctimas. El delito que se les imputa es acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La policía indicó que en los dos casos señalados los presuntos abusadores eran las parejas sentimentales de las madres de las víctimas, a quienes sometían a los vejámenes cuando las madres no estaban en la vivienda.

“El padrastro abusaba de la víctima cada vez que se encontraba a solas en la residencia. Gracias a la denuncia oportuna de su señora madre, permitió avanzar en el proceso judicial en su contra. De igual manera, también otro caso aberrante que se presenta en el municipio de La Ceja, donde también el padrastro, que accedía carnalmente en varias ocasiones a la menor, fue capturado y dejado a disposición con el otro sujeto anterior ante las autoridades competentes”, informó el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se encuentran pendientes de audiencias.

Mientras que en lo que va corrido del año se han capturado a 187 personas por el delito de abuso sexual carnal abusivo y actualmente se tienen 550 denuncias por los mismos hechos.