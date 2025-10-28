Emergencias por lluvias en Vegachí: un niño falleció y 300 familias están afectadas

Vegachí, Antioquia

Las intensas lluvias de las últimas horas siguen generando emergencias en varios municipios del departamento de Antioquia. En Vegachí, nordeste antioqueño, las fuertes precipitaciones dejaron como saldo la muerte de un menor de edad y graves inundaciones en varios barrios del municipio.

De acuerdo con la Administración Municipal, el niño de 6 años, Ángel de Jesús González Soto, hacía parte del grupo de patrulleritos de la Alcaldía y perdió la vida durante la emergencia provocada por el desbordamiento de los afluentes que atraviesan la zona.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del niño Ángel de Jesús González Soto. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este momento de gran tristeza y dolor”, expresó la Alcaldía de Vegachí a través de un comunicado.

Las precipitaciones dejaron más de 300 familias afectadas y amplios sectores del municipio completamente inundados. Entre las zonas más golpeadas se encuentran La Sonadora, San Pascual y el barrio La Planta, donde las autoridades locales adelantan labores de atención y evaluación de daños.

Los organismos de socorro, junto con la Alcaldía de Vegachí, trabajan para brindar asistencia humanitaria a las familias damnificadas y recuperar la normalidad en el territorio.

Alerta por riesgo de inundación en Antioquia

El departamento permanece en alerta por riesgo de inundaciones, tras el ingreso de la temporada de La Niña. En otros municipios como Cáceres, Mutatá, Angostura, San Carlos, Anorí y Dabeiba también se han reportado emergencias, siendo este último el más afectado, con cuatro personas fallecidas, siete heridas y tres desaparecidas luego de una avenida torrencial.

El Dagran confirmó el desplazamiento de equipos de gestión del riesgo, comisiones sociales y personal de atención humanitaria hacia las zonas afectadas, para apoyar las labores de búsqueda, evaluación de daños y asistencia a las familias damnificadas.