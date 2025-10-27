Unas 600 familias estan afectadas por las inundaciones en Zaragoza

Zaragoza- Antioquia

Las lluvias de las últimas horas elevaron el nivel de los afluentes Ocá y Nechí que generaron inundaciones en cuatro zonas del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño donde el agua que ingresó a las viviendas se elevó casi un metro ocasionando daños en enseres.

La alcaldía ya está haciendo un recorrido para entregar las primeras ayudas humanitarias a los damnificados mientras se eleva la solicitud a la gobernación de Antioquia para que les apoye en esta nueva emergencia.

“Son seiscientas familias, más o menos las que están perjudicadas, pero barrios, hay alrededor, pues hay unos cuatro o cinco barrios que están siendo perjudicados por la inundación del río. Hemos estado haciendo un recorrido y la atención inicial, pues para que esas familias por lo menos podamos asegurarle la alimentación y el tema, de cómo pasar una noche tranquila”, manifestó Cristian Herrera, secretario de Gobierno de Zaragoza.

Explicó que esta situación es bastante recurrente ya que en época de lluvias los barrios más cercanos a las orillas del río Nechí se inundan por el incremento del nivel. Por ahora, el recorrido en la zona afectada avanza para detallar el número de familias y sus necesidades ante esta emergencia.

Según el Dagran, este lunes se reportan siete municipios de varias subregiones con emergencia por lluvias, las cuales están siendo atendidas.