Paro de taxistas HOY 28 de octubre en Medellín: Horario, puntos de encuentro y cierres viales

Medellín

El gremio de taxistas de Medellín, aseguran que han recibido diferentes desplantes por parte de los Secretarios de Movilidad de diferentes lugares, como Itagüí, Sabaneta, Envigado, entre otros, y del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Razones del paro

Las razones del paro se centran en la falta de control frente al transporte informal. Los taxistas denuncian que las plataformas digitales permiten a particulares ofrecer servicios sin regulación, lo que consideran una competencia desleal que afecta sus ingresos. Además, aseguran que las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá no están realizando los controles necesarios para frenar esta situación.

Paralelo a esto, se encuentran denunciando otro incumplimiento por el alcalde Federico Gutiérrez, pues aseguran que él firmó el acuerdo Metropolitano número 16 de 2017, que se trataba del plan integral para mejorar la calidad del aire entre 2017 y 2030, sin embargo, desde al gremio aseguran que ni la alcaldía ni la gobernación, han tomado medidas al respecto para atender dicho acuerdo.

Según voceros del gremio, cada día son más los vehículos particulares que prestan servicios de transporte sin cumplir con los requisitos legales, mientras que los taxistas deben asumir altos costos operativos. El tema de las aplicaciones para solicitar servicios de transporte, es una problemática que se evidencia en diferentes ciudades del país, pues a pesar de que es una opción de trabajo para muchas personas, y que aportan a la movilidad de los ciudadanos, aún no se encuentran reguladas, y, según las normas, no se puede prestar un servicio de transporte público a través de vehículos particulares.

Le podría interesar: Este martes se habilitarían estaciones Aguacatala y Poblado de la Línea A del Metro

Paro de taxistas en Medellín

Por esta razón, para este martes 28 de octubre está programado un nuevo paro de taxistas en distintos puntos del Valle de Aburrá en rechazo a las afectaciones económicas por las aplicaciones de servicio de transporte en vehículos particulares.

Debido a esto, se espera una jornada con una movilidad complicada, donde se pueden presentar manifestaciones que dificulten aún más el tránsito en la ciudad. Por tanto, diferentes empresas y entidades han decidido suspender actividades presenciales, tales como la Universidad Nacional de Medellín.

Lea también: Conductor ebrio atropelló a cuatro contratistas del Metro de Medellín: uno murió

Puntos de concentración y horario

Según la información compartida por los conductores del gremio, la jornada de protestas comenzará a las 9:00 a.m. y afectará la movilidad en sectores estratégicos de Medellín y los municipios cercanos.

Los puntos de encuentro definidos son el Jumbo de la 65, para los conductores de Medellín y del norte del Valle de Aburrá, y el cuerpo de Bomberos de Envigado, para los participantes provenientes del sur del área metropolitana, incluidos los municipios de La Estrella, Caldas, Sabaneta, Itagüí y Envigado.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los ciudadanos salir con anticipación, estar atentos a los reportes oficiales sobre cierres o desvíos viales y hacer uso de los medios de transporte público, tales como el metro.

Otras noticias: Así puede inscribirse a “Medellín Territorio Inteligente para la Gente”, cita clave para la ciudad