Ya son cuatro los fallecidos por la emergencia invernal en Dabeiba

Dabeiba- Antioquia

Avanzan las labores de búsqueda y rescate de las personas que permanecen desaparecidas tras la avenida torrencial reportada la madrugada de este lunes en la vereda El Toro del municipio de Dabeiba, donde varias personas fallecieron.

El alcalde de esta población, Daniel Higuita, actualizó la información sobre esta emergencia que en la mañana indicaba dos personas fallecidas, tres desaparecidas y tres heridas. En la tarde el mandatario manifestó que la cifra de fallecidos aumentaba lamentablemente.

“Se tiene un reporte confirmado de cuatro personas fallecidas, un estimado de tres personas que se encuentran desaparecidas y siete personas que han sido atendidas con algunas lesiones menores. Tres viviendas también se vieron afectadas, y hoy toda la institucionalidad se encuentra volcada en este momento para acompañar y brindar un apoyo integral a toda esta comunidad que se vio afectada”, reportó el alcalde.

También asegura que personal capacitado y maquinaria siguen trabajando para ubicar a los desaparecidos y atender a los demás afectados. Finalmente, pidió que se eleve una oración por las personas que están atravesando una situación compleja por cuenta de las lluvias.