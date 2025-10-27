Madre de joven asesinado en Kennedy denuncia falta de avances en su investigación

En el barrio Roma, al sur de Bogotá, la mamá de Carlos Andrés Pérez busca justicia por el asesinato de su hijo, ocurrido el pasado 12 de septiembre en inmediaciones de la Avenida Primero de Mayo.

Según su relato, el joven fue atacado por un grupo de hombres que lo persiguieron y lo hirieron con arma blanca, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

La madre del joven, identificada como Martha, habló en Caracol Radio y afirmó que su hijo fue víctima de un ataque múltiple luego de un altercado con varios sujetos que se movilizaban en motocicleta.

“Mi hijo se cayó con la bicicleta y ahí lo atacaron. Nadie lo ayudó, nadie lo auxilió. Ya van casi dos meses y la Fiscalía no ha hecho nada”, denunció.

La mujer asegura que, pese a existir videos de cámaras de seguridad que registran parte del ataque, no hay avances en la investigación ni capturas.

Además, afirmó que ella misma tuvo que conseguir las grabaciones porque muchos vecinos temen entregarlas por miedo a represalias por parte de los atacantes.

Asimismo, Martha denunció irregularidades en el procedimiento judicial, señalando que el celular de su hijo le fue devuelto sin haber sido inspeccionado por la Fiscalía, lo que —según dice— podría haber aportado información sobre las últimas comunicaciones que tuvo antes del crimen.

Hasta el momento, el caso de Carlos Andrés sigue sin avances. Su madre pide apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para que el asesinato de su hijo no quede en la impunidad y se garantice justicia para las víctimas de este tipo de hechos violentos en la capital.

También le puede interesar: Joven de 17 años sería el autor intelectual del asesinato de la periodista María Victoria Correa