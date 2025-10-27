Dos presuntos sicarios capturados responsables de más de 10 asesinatos en Cartagena

En el marco de acciones diferenciales y contundentes en contra del homicidio, se desplegó una operación en el sur de la ciudad, capturando a dos dinamizadores de homicidios en Cartagena.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional en Cartagena, a través de la Seccional de Investigación Criminal y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, donde se desplegaron dos operativos en el sur de la ciudad, capturando a dos personas por orden judicial.

En un primer operativo, en el barrio Antonio José de Sucre, se logró la captura de alias ‘Manin’, de 29 años, quien, presuntamente, habría participado en la muerte de Sandra Yesenia Pereira González, de 47 años, en la invasión Nueva Jerusalén, del barrio Nelson Mandela, hechos sucedidos el pasado 9 de septiembre de 2025, en las horas de la noche.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente cumplía el rol de dinamizador de homicidios para el grupo delincuencial Salsas Nueva Generación, y tendría relación con al menos diez asesinatos perpetrados en la modalidad de sicariato.

Al detenido les registran 4 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

En un segundo operativo, fue capturado un presunto sicario conocido como ‘el Lichito’, de 32 años de edad, quien es señalado de atentar contra la humanidad del señor Jesús David Prada Rodríguez, de 25 años, el día 2 de junio del presente año, en el barrio La Victoria.

Según las investigaciones, el capturado sería un actor criminal al servicio de bandas multicrimen, y estaría vinculado en varios asesinatos cometidos bajo la modalidad de sicariato. Al detenido, le registra una anotación judicial por el delito de hurto.

“Con esta operación, se permitió el esclarecimiento de más de 10 homicidios, ocurridos desde el año 2024 hasta el 2025 en Cartagena y se generaron alertas que evitaron la comisión de más homicidios en la ciudad”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

En este momento avanzan las audiencias preliminares, donde se ha otorgado la legalidad a los procedimientos de allanamiento y capturas, a la espera de las medidas de aseguramiento.

En el marco del Plan Cazador, se han materializado 5.360 capturas por diferentes delitos, entre las cuales 107 corresponden a capturas por homicidio y 704 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.