Joven de 17 años sería el autor intelectual del asesinato de la periodista María Victoria Correa

Un adolescente de 17 años fue aprehendido por las autoridades y enviado a un centro especial de reclusión tras ser señalado como el presunto responsable de ordenar el homicidio de la periodista y profesora María Victoria Correa Ramírez y de su hermana Nohelia Correa - quien sería su abuela - asesinadas el pasado 28 de marzo en el municipio de Envigado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, el menor —conocido como alias “El Príncipe”— habría contratado a los sicarios que ejecutaron el crimen en un establecimiento comercial, donde también resultó herida una familiar de las víctimas de 73 años.

¿Qué dicen las investigaciones?

Los investigadores establecieron que el hecho estaría relacionado con una disputa por la herencia de varias propiedades en el sur del Valle de Aburrá, y que el adolescente habría pagado más de 100 millones de pesos a los autores materiales.

La captura se realizó el pasado 22 de octubre en una finca del corregimiento Llanogrande, en Rionegro, donde fueron incautados cartuchos de diferentes calibres, manuscritos y un teléfono celular con información clave para el proceso. Durante el operativo también se le incautó una especie de fauna silvestre.

El joven enfrenta cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, y durante las audiencias no aceptó los señalamientos. Por el mismo crimen, tres hombres ya fueron condenados a 17 años y seis meses de prisión tras aceptar su participación en los hechos.