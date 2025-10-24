Cárcel para Integrantes de los ‘Salsa Nueva Generación’ por su presunta participación en homicidios

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de la responsabilidad del grupo delincuencial ‘Salsa Nueva Generación’ en múltiples homicidios selectivos ocurridos en Cartagena (Bolívar), que estarían relacionados con una confrontación armadapor el control de las actividades de narcomenudeo y corresponderían a un mecanismo de intimidación contra la población.

Dos de los señalados articuladores de, por lo menos, 10 crímenes y 8 tentativas de homicidio ocurridas entre 2023 y 2024, fueroncapturados en diligencias realizadas de maneraconjunta con la PolicíaNacional y presentados ante un juez de controlde garantías. Se trata de Manuel Arrieta Cedeño, alias Chucho, uno de los presuntos cabecillas de la organización ilegal; y Johnnier Yesmith Marrugo Martínez, alias Chino Mafia.

Entre los eventos ilícitos que se les atribuyen están dos ataques sicariales perpetrados en enero de 2024,en los sectores 20 de julio y Fredonia, en los que murieron un menor de edad y un abogado, respectivamente; así como una acción armada registrada el 18 de febrero de 2024, en el barrio Chapacua, que dejó cinco personas heridas.

En el curso de la investigación se conoció que alias Chino Mafia sería el cabecillaprincipal de la organización criminal y habría ordenado varios de los asesinatos documentados. Entre tanto alias Chucho, sería cabecilla en el componente del tráfico local de estupefacientes y el encargado de su almacenamiento, venta y distribución.

Por todo lo anterior, una fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputólos delitos de concierto para delinquir, homicidio, homicidio en grado de tentativa, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Además de destinación ilícita de muebles o inmuebles. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las evidencias indican que ‘Salsa Nueva Generación’ estaría involucrado en el traslado de 347 kilogramos de cocaína y marihuana que fueron incautados en dos procedimientos ejecutados el 19 de septiembre de 2023, en el corregimiento de La Boquilla; y el 6 de febrero de 2024, en la vía La Cordialidad, en inmediaciones de Cartagena.