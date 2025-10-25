Hombre fue asesinado y le dejaron un panfleto en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar

Cartagena

Juan Bautista Bernal Díaz fue asesinado por sujetos desconocidos en plena vía pública del sector conocido como Adesan en zona rural del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Habitantes de la zona encontraron su cadáver tendido en el suelo bocarriba y en sus manos un panfleto, en donde los homicidas responsabilizaban al occiso de cometer actos de abusos sexuales.

A través de redes sociales, la familia Bernal Díaz rechazó este hecho desmintió los señalamientos contra Juan Bautista. Sus allegados reiteraron que el hoy fallecido “es inocente de las acusaciones que se le han atribuido”, dice el comunicado publicado.

La familia también dio a conocer que el caso se encuentra en proceso de investigación y no existe ninguna sentencia ni prueba que demuestre su responsabilidad en los hechos mencionados.

“Rechazamos cualquier información falsa incompleta con la intención que afecte la dignidad y la integridad de la familia. Pedimos a la opinión pública actuar con prudencia y respeto, evitar emitir juicios antes de que exista una resolución judicial firme”, aseguraron.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado una hipótesis clara sobre este homicidio que sacude al municipio de Santa Rosa del Sur.