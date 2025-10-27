Concejal Andrés “El Gury” Rodríguez regalará bates “amansa mamertos” en Medellín

El concejal de Medellín Andrés “El Gury” Rodríguez generó una nueva controversia tras publicar en su cuenta de X una imagen de un bate de madera con la palabra “Diálogo” grabada y una caricatura de un hombre sosteniendo un bate. Acompañó la foto con el mensaje: “Ya casi están listos los amansa mamertos… porque todo lo arreglamos con diálogo”.

Frente a la polémica, el concejal del Centro Democrático defendió el objeto y aseguró que se trata de un “símbolo” y un “utensilio de mercadeo” que representa, según él, la defensa de la ciudadanía.

El Gury señaló que los bates fueron un obsequio que él también regalará a sus amigos cercanos: “Es como un utensilio de mercadeo, lo voy a regalar a los cercanos, a los que nos han estado apoyando. Lo que pasa es que ese asunto se volvió un símbolo nacional ya prácticamente. En defensa de la propiedad privada, de la vida de la gente”.

Pese a los cuestionamientos por posible incitación a la violencia, el concejal de Medellín se defendió y aseguró que es una forma de protesta pacífica.

“Entonces es una forma también de manifestarse pacíficamente a través del diálogo. Aquí uno sale a defender a la gente con un bate en mano y el malo es uno, pero salen ellos con flechas oxidadas, y envenenadas, a dispararle a la policía y ellos son los santicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es los malos son ellos”, señalo.

Investigación de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en su contra. Según el ente de control, el pasado 7 de octubre el concejal llegó con un bate de béisbol hasta la zona de El Poblado, frente a un restaurante vandalizado, donde habría intimidado a varias personas durante una protesta pro- Palestina.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que, de acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, “el cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”.

El organismo indicó que el proceso busca establecer si el comportamiento del concejal constituye una falta disciplinaria, teniendo en cuenta el deber de ejemplo y mesura que se exige a los servidores públicos elegidos por voto popular.