Corte Suprema conmemoró en Medellín los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia

Ceremonia y acto académico de conmemoración por los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Foto: Cortesía.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, encabezó en Medellín la ceremonia y el acto académico de conmemoración por los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, reunió a magistrados, autoridades judiciales y representantes de organismos de derechos humanos. Durante su intervención, Tejeiro afirmó que los ataques contra la justicia “son heridas que solo pueden cerrarse con verdad”.

“Es inconcebible que cualquier ciudadano o algún representante del Estado ataque a los servidores judiciales. Los actos de cada uno deben corresponder al bienestar propio, pero sobre todo al bien común, que interesa a toda la sociedad”, señaló el magistrado.

Al acto también asistieron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria sobre lo ocurrido en noviembre de 1985 para evitar que la violencia se repita.

Hace 40 años, Colombia vivió uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

El Palacio de Justicia ardió y con él, parte de la confianza en nuestras instituciones.

“Que esa súplica siga resonando hoy, como advertencia y como compromiso: la violencia nunca puede ser la respuesta, ni la de las armas ni la de las palabras que dividen. También se incendia la justicia cuando se le insulta o se le presiona, desde el poder o desde la plaza pública”, dijo Gutiérrez.

Finalmente, la Corte Suprema anunció que este tipo de conmemoraciones se realizarán en otras ciudades del país, entre ellas Villavicencio, Bucaramanga y Valledupar, como parte de los actos de memoria y reflexión por las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia.