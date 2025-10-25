Un alto Tribunal de Antioquia admitió demanda de pérdida de investidura contra el concejal El Gury

Medellín

Este viernes se conoció que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, admitió la demanda que fue interpuesta contra el concejal de Medellín del Centro Democrático Andrés Rodríguez, conocido como “El Gury”, por presunto uso indebido de recursos públicos.

La demanda fue interpuesta por Carlos Mario Patiño González, quien dijo que dicha acción fue interpuesta hace pocos días y argumenta en qué basó los argumentos que conllevaron la decisión judicial. Es de anotar que dicha información inicial fue expuesta por medios de comunicación.

“Que el señor Andrés Rodríguez contrató con los recursos dispuestos para el Consejo para la asistencia en el ejercicio como concejal a una persona que le sirviera como escolta personal. Esa escolta además pudo verlo la ciudadanía con él cuando acometió los hechos del bate y esos temas, pues que son de público conocimiento, entonces incurrió en la causal de uso indebido de recursos públicos, que es una causal de pérdida en vestidura”, dijo el demandante.

El señor Carlos Mario recalcó que los corporados no pueden contratar escoltas con dinero que se estipula solo para asesores en ejercicios de su función.

Mientras que en el documento de la decisión judicial se indica: “Correr traslado de la demanda a la parte demandada y al Ministerio Público conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1881 de 2018 por el término de cinco (5) días. Dentro del término de traslado, los notificados podrán pronunciarse por escrito frente a lo expuesto en la solicitud de pérdida de investidura y pedir y aportar las pruebas que considere conducentes, según la norma antes citada”.