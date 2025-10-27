Más de mil familias afectadas por inundaciones y crecientes súbitas en el Chocó
Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento de varios ríos en al menos 14 municipios del departamento.
Chocó
El departamento del Chocó enfrenta una nueva emergencia por inundaciones y crecientes súbitas que han afectado amplias zonas del territorio. Según el coordinador departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Luis Alberto López Moreno, hasta el momento se reportan 1.085 familias damnificadas y 15 municipios con eventos asociados a las fuertes precipitaciones.
Municipios más afectados
Entre las localidades que ya realizaron evaluaciones preliminares se encuentran Atrato, Medio Atrato y Bagadó, donde las autoridades han identificado afectaciones en viviendas y cultivos.
Otros municipios aún adelantan los censos para determinar la magnitud total de los daños. Las zonas más impactadas se concentran en las cuencas de los ríos Atrato, San Juan, Baudó y el Pacífico Norte, donde el aumento del caudal ha generado desbordamientos y emergencias en comunidades ribereñas.
Llamado a la prevención
Desde la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, se hizo un llamado a las comunidades para mantener la alerta y adoptar medidas preventivas, especialmente en las zonas altas, con el fin de avisar a las poblaciones río abajo ante cualquier cambio en los niveles de los afluentes.
Temporada de lluvias en su punto más alto
“Es importante recordar a nuestras comunidades que aún continuamos en la época de ciclos tropicales que van hasta el 30 de noviembre de 2025 y también estamos en la época de más lluvia en el territorio colombiano. Van a seguir presentándose lluvias torrenciales, crecientes súbitas y que generan desbordamiento de los ríos” explicó coordinador departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de chocó.
Las autoridades locales mantienen activadas sus estrategias de respuesta y continúan con el monitoreo permanente y la evaluación de daños para actualizar el balance de afectaciones en las próximas horas.