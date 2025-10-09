Por intimidación con un bate en marcha pro-Palestina, Procuraduría abre investigación a un concejal

Medellín

La Procuraduría General informó que abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Rodríguez, conocido como “El Gury”, basados en que el pasado martes 7 de octubre el corporado llegó con bate de béisbol hasta la zona de El Poblado, en la parte externa de un restaurante vandalizado; allí intimidó a varias personas con el objeto contundente.

En un comunicado, la entidad de control político manifestó que, de acuerdo con las denuncias hechas en diferentes redes sociales con videos donde se observa al concejal alterado: “El cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”.

La entidad agrega que esta investigación que le inició al ‘Gury’ tiene como intención esclarecer si el comportamiento registrado en videos grabados en el sitio “constituye faltas disciplinarias, dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular”, recalcó la Procuraduría.