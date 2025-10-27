Unidad de Víctimas anunció el envío de ayuda humanitaria a más de 2.000 desplazados en Briceño

Las familias desplazadas piden garantías de seguridad para regresar a sus veredas. Foto: Alcaldía de Briceño.

La Unidad para las Víctimas anunció el envío de toneladas de alimentos y 250 kits de albergue para atender a las 2.156 personas desplazadas en la zona urbana de Briceño, en el Norte de Antioquia, tras huir de sus veredas por las amenazas de las disidencias del frente 36 de las Farc.

Los kits incluyen colchonetas, cobijas, sábanas, toallas y utensilios de cocina, mientras se garantiza la subsistencia mínima de las familias y se evalúan las condiciones de seguridad para un posible retorno.

La directora territorial de la entidad en Antioquia, Maribel López Zuluaga, señaló que el organismo se prepara para “llegar a Briceño con más de mil kits de alimentos y de albergue que les permitirán mitigar las primeras necesidades durante esta emergencia humanitaria”.

Protocolos de emergencia

Desde que comenzó el desplazamiento masivo, la entidad informó que ha brindado asistencia técnica a la Alcaldía y la Personería de Briceño en la elaboración de censos, la recepción de declaraciones por desplazamiento forzado y la gestión de solicitudes de atención.

Según los protocolos de emergencia, las alcaldías son las primeras en responder, y cuando sus recursos no son suficientes, interviene la Unidad con ayuda humanitaria en especie o dinero.

La emergencia en Briceño se mantiene en medio de la disputa entre estructuras armadas ilegales, que ha provocado el confinamiento y desplazamiento de comunidades rurales en más de 20 veredas del Norte de Antioquia.