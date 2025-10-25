Tramitología administrativa aplaza la llegada de ayudas a Briceño: Personería

Briceño- Antioquia

Mientras avanza la atención de la crisis humanitaria en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, por cuenta del desplazamiento masivo de campesinos por la violencia de los grupos armados ilegales, la Personería de esa población eleva su voz de protesta sobre, según el ministerio público, una tramitología que exigen algunas instituciones para enviar las ayudas .

Según la entidad, esta situación vulnera el derecho de las víctimas de desplazamiento y agrega en un comunicado: “Resulta inadmisible que, en medio de esta tragedia, las respuestas institucionales se reduzcan a trámites, planillas y requerimientos técnicos. Mientras las comunidades requieren alimentos, refugio y acompañamiento, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas insiste en ajustes de hojas de cálculo y censos, postergando lo urgente: la atención humanitaria inmediata. Lo meramente administrativo no puede pesar más que la vida”.

El Ministerio Público recalca que, según el artículo 228 de la Constitución Política, exigir la depuración de duplicidades o corrección de listados de los listados, en este caso puntual de los desplazados, “desconoce los fines esenciales del Estado Social de Derecho, que debe ponerse al servicio de la persona y no de la formalidad. En este contexto, la rigidez administrativa se traduce en indiferencia institucional”.

Agrega en la comunicación oficial que, ante la actual situación, se solicita la presencia urgente e inmediata de entidades como la UARIV y otras de orden nacional con la intención de que se puedan generar espacios que permitan remover dichas coyunturas administrativas que lo que hacen es generar mayores afectaciones a las comunidades víctimas del desplazamiento forzado: “La ayuda debe llegar ahora, con presencia efectiva en campo, no desde la comodidad de un escritorio”.

Finalmente, informó que desde la Personería de Briceño se ha buscado ante la administración de justicia que se declare medidas cautelares de la población: “Lo hacemos porque el silencio institucional también vulnera derechos y porque nuestro deber es alzar la voz cuando la vida y la dignidad están en riesgo”.