Ejército ingresó a Briceño por enfrentamientos de grupos armados: denuncian faltas de garantías

Briceño, Antioquia

Unidades de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional comenzaron a ingresar a la zona rural de Briceño en el Norte de Antioquia, tras fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc, que tienes a 2.200 campesinos desplazados.

Las labores se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la alta presencia de minas antipersona y artefactos explosivos.

El brigadier general Carlos Eduardo Caicedo Boca Negra, comandante de la Cuarta Brigada, advirtió que la situación limita el avance militar y pone en riesgo tanto a los soldados como a la población. “Cada desplazamiento se hace con mucho cuidado porque los grupos ilegales colocan varios mecanismos para activar explosivos. La premura de despejar vías o acceder a veredas no puede poner en peligro la vida de nuestros hombres”.

Antioqueños, me informan que unidades militares de la Cuarta Brigada han ingresado al área rural de Briceño. Las labores son complejas por las minas antipersona que sembraron las Farc. Los uniformados avanzan para consolidar su presencia en el territorio y garantizar la seguridad… pic.twitter.com/xUGRQBLvYb — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 25, 2025

Solicitud de intervención de MinDefensa

La Gobernación de Antioquia ha solicitado al Ministerio de Defensa una intervención más amplia en Briceño en cuatro oficios sin respuesta.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, denunció que ni siquiera la Unidad de Víctimas ha hecho presencia en el territorio desde el inicio del desplazamiento. Reconoce que aunque valoran el trabajo que realiza la fuerza pública, consideran que las acciones actuales no son suficientes.

“Que no sea la fuerza pública en territorio la única que actúe, sino que se vengan todas las capacidades del orden nacional, grupos especiales de comandos, de inteligencia, de policía judicial. Lo que hace la fuerza pública en territorio, pues no es suficiente, porque no tienen las capacidades que sí tiene el Gobierno Nacional. Volcar toda una operación contundente, sostenida, permanente en el tiempo, sería lo que nos ayudaría. Y eso es lo que pedimos, pero ellos no lo han sabido interpretar”, expresó el secretario de Seguridad de Antioquia.

Mientras tanto, las tropas continúan avanzando en los puntos más críticos, pero la combinación de artefactos explosivos, vallas con cargas y la falta de apoyo integral del Estado mantiene en riesgo tanto a la población civil como a los uniformados.