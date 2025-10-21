Tras desplazamiento de más de 2.000 personas, Alcaldía de Briceño decretó toque de queda

Toque de queda en Briceño en el norte de Antioquia/ Foto: Gobernación de Antioquia- Getty Images

Briceño, Antioquia

Ante la grave crisis humanitaria que enfrenta Briceño, en el norte de Antioquia, tras el desplazamiento de más de 2.000 personas por amenazas y presiones del frente 36 de las disidencias de las FARC, la Alcaldía decretó nuevas medidas de seguridad para proteger a la población y preservar el orden público mientras se mantenga la emergencia.

El decreto, firmado por el alcalde Noé de Jesús Espinosa Vásquez, establece toque de queda entre las 9:30 p.m. y las 5:30 a.m. Durante ese horario se restringe la movilidad de los ciudadanos en todo el territorio municipal, salvo casos de fuerza mayor.

Además, se impuso ley seca a partir de las 8:30 p.m., que prohíbe de manera indefinida el consumo y expendio de bebidas embriagantes en establecimientos, parques y espacios públicos de la zona urbana. También se ordenó el cierre de locales nocturnos a las 8:30 p.m. y la suspensión de música desde las 8:00 p.m.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad, la sana convivencia y un ambiente armónico en los albergues y espacios donde permanecen las familias desplazadas, mientras avanza la atención humanitaria con apoyo de las autoridades locales y departamentales.

La Policía Nacional, el Ejército y la Inspección de Policía y Tránsito serán los encargados de hacer cumplir las disposiciones del decreto y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Violencia en Briceño : minas antipersonales y combates

El frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias “Primo Gay” en Antioquia, señaló que las veredas en donde se ordenaron los desplazamientos forzados hay minas antipersonales instaladas.

Por la grave violación a los derechos humanos de los habitantes de Briceño, que ya afecta a municipios cercanos como Anorí y Valdivia, desde donde también se registran desplazamientos; la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Antioquia ha hecho un llamado a respetar la vida de la población civil y rechazar los hechos violentos.

En el Norte antioqueño la Fuerza Pública confirmó que hace presencia e inicia ofensivas militares con el fin de garantizar la seguridad.