Becas para posgrado de hasta el 85% para colombianos este 2025: aquí la fecha límite de postulación

Muchos estudiantes, profesores y otros profesionales de distintos sectores, están en la búsqueda de expandir su hoja de vida, y su vez, adquirir conocimientos dentro de su campo laboral. Es por ello que algunos, después de terminar un pregrado, consultan posibles posgrados o especializaciones para continuar con sus estudios, ya sea dentro o fuera del país.

La búsqueda de becas para educación superior, no siempre es fácil debido a los criterios que se solicitan para poder aplicar. Es así que, recientemente, la Escuela Europea de Dirección y Empresa, junto al programa Becas Mundi, anunció que se otorgará una serie de becas que tienen fecha límite de aplicación hasta el 31 de octubre del 2025.

Esta oferta nace bajo el lema “impulsando el acceso a la educación superior”, donde esta entidad tiene como objetivo que aquellos interesados, tengan como interés, superar barreras económicas, profesionales o académicas, fomentando su desarrollo personal y el progreso en conjunto a otras comunidades. Asimismo, estas becas están dirigidas a postulante de Latinoamérica.

Objetivo de las becas y el porcentaje que se otorga para estudiar

Estas becas están dirigidas a estudiantes y profesionales que tengan las siguientes limitaciones, ya que el objetivo principal es brindar apoyo, acompañamiento e impulso para la educación superior:

El postulante tiene limitaciones económicas para continuar con su formación.

Se debe demostrar la excelencia académica o logros profesionales relevantes.

Desean mejorar sus habilidades y competencias para aportar soluciones a problemas locales y globales.

Ser parte activa de proyectos innovadores que generan impacto.

Por otro lado, también se explica y presentan los posibles descuentos que aplican en la matrícula para cada estudiante, dependiendo el título que posea el aplicante, y su vez, se le deja en claro al aspirante, cuál será la modalidad de estudio.

La totalidad de becas que se estarán otorgando son 250, que, nuevamente, tienen como fecha límite, el 31 de octubre de este año:

Becas del 85% sobre el precio total del programa de posgrado Maestría ( títulos profesionales ) en modalidad ONLINE (*excepto área BIM).

sobre el precio total del programa de posgrado Maestría ( ) en modalidad ONLINE (*excepto área BIM). Becas del 70% sobre el precio total del programa de posgrado Maestría ( títulos oficiales ) en modalidad ONLINE.

sobre el precio total del programa de posgrado Maestría ( ) en modalidad ONLINE. Becas del 65% sobre el precio total del programa de posgrado Maestría ( títulos profesionales ) en modalidad PRESENCIAL

sobre el precio total del programa de posgrado Maestría ( ) en modalidad PRESENCIAL Becas del 80% sobre el precio total del programa de posgrado Maestría en el área BIM (títulos profesionales) modalidad ONLINE.

Requisitos generales para aplicar a las becas

Para poder aplicar a las becas ofrecidas por la Escuela Europea de Dirección y Empresa, con el programa Becas Mundi, es necesario contar con la siguiente documentación:

Ser residente de alguno de los Estados miembros de la OEA, SICA o la OIJ .

. Documento de identidad vigente.

Título universitario y certificado de notas.

Otros títulos obtenidos (opcional).

Hoja de vida actualizada.

Certificado laboral (si aplica).

Carta de motivación.

Dos cartas de recomendación.

Realizar una entrevista con el responsable de Admisiones.

No haber recibido previamente una beca EUDE para el mismo nivel de estudios.

Si quiere o necesita mayor información, o su postulación no ha sido clara y el procedimiento se ha visto complejo, puede consultar haciendo clic aquí, allí encontrará más detalles sobre las becas ofrecidas.

