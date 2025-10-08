Alcaldía de Cartagena amplió plazo para inscribirse en programa “La U a tu localidad”

La Alcaldía Mayor de Cartagena amplió el plazo para inscribirse en el programa “La U a tu localidad”, que beneficia con mil becas de educación superior a jóvenes bachilleres de colegios oficiales que hayan egresado hasta en los últimos 8 años.

El secretario de Educacion distrital, Alberto Martínez Monterrosa, explicó que esta ampliación se hace por solicitud de muchos aspirantes y padres de familia, quienes desean aprovechar esta oportunidad única que se ofrece a través de las Becas Cartagena 500 años.

“Queremos que la educación superior llegue a cada rincón de la ciudad y que cada joven con anhelos de formarse encuentre la carrera de sus sueños a la vuelta de su casa”, afirmó.

El gran valor agregado de este programa es que la oferta académica de las universidades Mayor de Cartagena, Unicolombo y Unitecnar se impartirá directamente en las instalaciones de instituciones educativas oficiales de las diferentes localidades.

Las carreras disponibles incluyen programas técnicos, tecnológicos y profesionales, en modalidades presencial, a distancia y mixta.

Las clases se desarrollarán en las instituciones educativas Acisclo de Ávila (Bocachica), Tierra Baja, San Felipe Neri (Olaya Herrera), Politécnico de El Pozón, Fundación Pies Descalzos (Villas de Aranjuez), Nuestra Señora del Carmen, Gabriel García Márquez (Barrios Unidos), Bayunca, Técnico Luis Felipe Cabrera (Barú), Santa Ana (Barú), La Boquilla, Bertha Suttner (Nelson Mandela) y Nuevo Bosque.

Los requisitos para quienes deseen inscribirse es haber egresado en los últimos 8 años de instituciones educativas oficiales o con matrícula contratada, pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, haber presentado las pruebas Saber 11 y estar registrado en el Sisbén IV (categorías A, B o C).

Con esta apuesta, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue reafirmando su compromiso con la equidad, la inclusión y la transformación social a través de la educación.