Más becas de maestría del 60% al 100% en España con el ICETEX: Estos son los requisitos

De fondo: Imagen de referencia de un graduado en estudios superiores (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo del ICETEX y la bandera de España

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), anunció nuevas oportunidades en este cierre de mayo de 2026 para que los colombianos avances sus conocimientos en educación superior con la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR de España

En concreto, se anunció la apertura de tres convocatorias de becas para que profesionales colombianos accedan a programas de maestría oficial en modalidad virtual, con beneficios que cubren entre el 60 % y el 100 % del valor de la matrícula.

Las convocatorias están orientadas a fortalecer la formación avanzada de profesionales y docentes colombianos mediante programas de educación superior internacional impartidos en español y desarrollados a través de la plataforma virtual de UNIR.

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Cómo funcionan las becas para estudiar maestrías virtuales en España con el ICETEX

Estas más de 100 becas estarán divididas en tres principales grupos:

100 becas del 60 % para profesionales colombianos residentes en Colombia y colombianos en el exterior interesados en cursar maestrías oficiales virtuales en distintas áreas del conocimiento. Esta convocatoria estará abierta hasta el 17 de septiembre de 2026.

para profesionales colombianos residentes en Colombia y colombianos en el exterior interesados en cursar maestrías oficiales virtuales en distintas áreas del conocimiento. Esta convocatoria estará abierta 5 becas del 80 % dirigidas a profesionales universitarios colombianos residentes en el país para cursar programas como MBA, Dirección de Recursos Humanos, Gestión Pública y Derecho de la Empresa en Colombia. La convocatoria estará disponible hasta el 31 de julio de 2026.

dirigidas a profesionales universitarios colombianos residentes en el país para cursar programas como MBA, Dirección de Recursos Humanos, Gestión Pública y Derecho de la Empresa en Colombia. La convocatoria estará disponible 3 becas del 100 % orientadas a docentes y directivos docentes de educación básica y media de instituciones oficiales y no oficiales ubicadas en departamentos priorizados del país. Estas becas cubrirán programas enfocados en didáctica, innovación educativa y competencias digitales. Esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de 2026.

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Requisitos generales

Para postularse a cualquiera de estas tres opciones se necesita contar con admisión definitiva por parte de la universidad, título profesional, promedio mínimo de pregrado según cada convocatoria y cumplir con las condiciones establecidas en los términos oficiales publicados por el ICETEX.

En el caso de la convocatoria del 100 %, dirigida al sector educativo, las personas aspirantes deberán acreditar experiencia docente mínima de 36 meses y contar con vínculo laboral vigente en instituciones escolares registradas en el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB). Entre otros requisitos se requiere:

La persona debe ser mayor de 21 años y menor de 65 años. (Sin excepciones).

(Sin excepciones). Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 3.5/5.0, sin aproximaciones para el 60% de la beca, para el 80 y 100% se necesita un promedio de 4.0/5.0.

Los programas tendrán una duración de 12 meses e iniciarán en septiembre de 2026. Todas las maestrías serán desarrolladas en modalidad virtual y otorgarán título oficial expedido por la UNIR.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos completos y realizar su postulación a través del portal del ICETEX y en la página oficial de la universidad, cargando la documentación requerida en formato digital y cumpliendo estrictamente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

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