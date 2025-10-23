Universidad de Pamplona lidera lanzamiento nacional de nuevas becas y doctorados

Norte de Santander.

La Universidad de Pamplona se convirtió este jueves en epicentro académico del país al ser anfitriona del lanzamiento de la convocatoria 44 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ofrece 1.840 becas para estudios de maestría y doctorado en Colombia y el exterior.

El rector de la institución, Ivaldo Torres, destacó que estas becas cubrirán matrícula, manutención y tiquetes para estancias internacionales de investigación, impulsando la formación de alto nivel en distintas áreas del conocimiento.

“Hoy somos anfitriones de un evento muy importante para el país y la región, donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se integra a este proceso”, señaló.

Durante el encuentro también se presentó la convocatoria 35, respaldada por la Gobernación de Norte de Santander con recursos de regalías, que financiará 40 becas doctorales.

Este trabajo conjunto involucra además a las universidades Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, fortaleciendo una alianza regional por la educación y la investigación.

Torres anunció que la Universidad de Pamplona amplía su oferta con siete nuevos doctorados en áreas como salud pública, artes y humanidades, ciencias físicas, deporte, educación, ciencias empresariales y agronomía, programas que ya cuentan con registro calificado y suman 60 nuevos estudiantes en su primera cohorte.

Los interesados en postularse pueden ingresar al portal web de la universidad, donde encontrarán la información sobre cada programa, el plan de estudios y los docentes que los integran, además de acceder a las becas propias que ofrece la institución para los nuevos doctorados.

“Nos comprometimos con el departamento a buscar la acreditación institucional, lo logramos en 2020, y hoy seguimos avanzando con programas de alta calidad y posgrados acreditados. El siguiente paso es consolidar una formación de alto nivel sin tener que migrar a otros países. Norte de Santander ya ofrece educación del más alto nivel”, enfatizó el rector.

Con estas nuevas apuestas, la Universidad de Pamplona reafirma su compromiso con el desarrollo académico, científico y social de la región, apostándole a la educación y la paz como motores de transformación para el Catatumbo y el país.