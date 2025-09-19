Becas OEA: Nuevas convocatorias para estudiar pregrados o posgrados en el exterior

Becas en el exterior 2025: convocatorias abiertas para estudiantes bogotanos ¿Cómo acceder? Foto de Getty Images / DMP

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral abrió una nueva convocatoria de becas para 885 programas de pregrado y posgrado.

El objetivo de estas becas es “aumentar el acceso a una educación superior asequible y de calidad para los ciudadanos de las Américas y apoyar a los Estados miembros”. La convocatoria estará abierta desde el 22 hasta el 30 de septiembre.

Requisitos:

Pueden postularse las personas que tengan nacionalidad o residencia legal permanente en cualquiera de los Estados miembros de la OEA.

El aspirante debe haber completado el proceso de admisión y contar con una carta de aceptación en alguno de los programas de las instituciones participantes.

No se aceptarán candidatos que ya hayan recibido una beca académica de la OEA para el mismo nivel de estudios.

Antes de iniciar el programa, el posible becario debe demostrar que cuenta con recursos económicos para cubrir los gastos de estudio que no sean financiados en el plazo establecido.

Quedan excluidos los funcionarios y contratistas de la OEA, el personal de las misiones permanentes ante la OEA y los familiares directos de todos ellos.

Lea también: Becas disponibles para Maestrías en Colombia: conozca aquí requisitos y fechas clave para aplicar

¿Qué incluye la beca de la OEA?

La beca cubrirá la reducción del 40 %, 50 % y 60 % del total de la matrícula.

Este descuento solo se aplica al valor del programa de estudios.

No están contemplados gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado.

Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la duración del programa de estudios.

El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa y/o reprobación de materias.

Debe mantener un promedio igual o superior a 5/10 .

. Según lo compartido por la organización mencionada, en convenio con la Universidad Internacional de La Rioja (España), EP Newman (Perú) y la Universidad Internaciones (Guatemala), se ofrecerán más de 250 programas entre pregrados y posgrados en diferentes facultades para que los interesados puedan participar.

Le puede interesar: Jóvenes a la E: 1.500 becas para quienes estudien programas técnicos en Bogotá

¿Qué carreras se ofrecen?

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La Institución de Educación Superior dispondrá de tres tipos de programas: pregrado, posgrado (maestrías) y grados oficiales con una modalidad virtual.

Pregrado: contará con un total de 175 becas en 31 programas académicos, con una duración aproximada de 33 a 34 semanas, según el rendimiento de los estudiantes, con un 50 por ciento de descuento sobre el costo total.

Grados Oficiales: se ofrece 60 becas para estudiar en 27 programas académicos, con una duración de 4 años. Cada beca cubre un 60 por ciento del costo total de la colegiatura.

Posgrado: habrá 300 becas para cursar 174 programas académicos, con una duración de 12 meses, con un 60 por ciento de descuento sobre el costo total.

Los interesados podrán acceder a carreras en áreas como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología, entre otras.

Escuela de Posgrado Newman

La institución de educación superior dispondrá únicamente de programas en maestría en diversas áreas del conocimiento, que se podrán estudiar de manera virtual en programas como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología, entre otras.

Los interesados podrán acceder a 180 becas en 41 programas académicos, que tendrán una duración de 12 meses, con un descuento del 60 por ciento sobre el costo total de la maestría.

Universidad Internaciones Guatemala

La institución de educación superior dispondrá únicamente de programas en maestría en diversas áreas del conocimiento, que se podrán cursar de manera virtual en campos como administración, derechos humanos, educación, comunicación, marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, tecnología, entre otros.

Los interesados podrán acceder a 170 becas disponibles en 27 programas académicos, con una duración de 18 a 24 meses, dependiendo del programa al que se aplique, con un 40 por ciento de descuento sobre el costo total de la colegiatura.