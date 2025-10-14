La Universidad Militar Nueva Granada otorgará becas a jóvenes en Sutamarchán, Boyacá

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez (der), se reunió con el vicerrector de la Universidad Militar, General (r) Arnulfo Traslaviña (centro) / Foto: Suministrada.

Sutamarchán

El mandatario de Sutamarchán estuvo hace unos días reunido con el vicerrector de la Universidad Militar Nueva Granada con el fin de llegar un convenio para beneficiar a los bachilleres de bajos recursos del municipio.

Según lo afirmó el alcalde Miguel Andrés Rodríguez, la universidad les otorgará a los estudiantes que terminen su bachillerato becas para que puedan realizar sus estudios de pregrado ya sea de manera presencial o virtual.

“Nos reunimos con el vicerrector, el señor general retirado del Ejército Nacional Arnulfo Traslaviña, en donde le pedimos a él muy juiciosamente que nos colaborara con Sutamarchán, ya que como alcalde sé y tengo la plena seguridad que la base de la transformación es la educación y para esto sabemos de la gratuidad que hay, sabemos de lo que hay que hacer, de ir ante estos entes a ver las opciones que se puedan manejar y él muy amablemente nos dijo que todas las personas que puedan inscribirse en la Universidad Militar, él estará presto a poder colaborar para que puedan tener su beca de gratuidad y que de alguna manera le brindemos oportunidades a tantos jóvenes que hoy lo necesitan”, aseguró Miguel Rodríguez, alcalde de Sutamarchán.

El mandatario indicó que, gracias a ese acercamiento con el vicerrector de la universidad, se gestionaron estas becas para los jóvenes de su municipio.

“Se logró gestionar para nuestro municipio becas del 100% en la matrícula para quienes deseen ingresar a estudiar un programa de pregrado presencial o virtual en esta prestigiosa institución”, dijo.

Para poder acceder a estas becas, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos.

“Los requisitos son muy exactos en donde los aspirantes nunca se debieron haber inscrito o haber comenzado un pregrado, tiene que ser su primer pregrado, haber presentado el examen de las Pruebas Saber 11 del Icfes, aquí no importa el resultado obtenido, el requisito es como tal haber presentado el examen, pertenecer al Sisbenen las categorías A, B o C, estar cursando el grado 11 o haber obtenido el título de bachiller y pasar como tal los procedimientos de la universidad para poder acceder a esta beca. El objetivo es que de aquí a 5, 6, 7, 8 años tengamos jóvenes graduados de esa prestigiosa universidad”, agregó el mandatario.

Por otro lado, hay que señalar que desde la Administración Municipal se tiene un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y se busca poder cerrar otro convenio con la Universidad Minuto de Dios.

El próximo sábado 18 de octubre se adelantará en el municipio una feria universitaria, donde el alcalde Miguel Andrés Rodríguez buscará realizar más convenios.