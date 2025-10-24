Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por robos con arma de fuego a comercios en Bogotá. Foto: Fiscalía

Un juez de conocimiento condenó a Rafael Andrés Ortega Céspedes a ocho años de prisión por el delito de hurto agravado y calificado, luego de comprobarse que intimidaba con arma de fuego a empleados y clientes de varios establecimientos comerciales en Bogotá para robar dinero y objetos de valor.

La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, logró reunir las denuncias de cuatro víctimas que permitieron identificarlo y llevarlo ante la justicia.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

Uno de los hechos ocurrió el 9 de julio de 2024 en un local de apuestas en el norte de la ciudad, donde el hombre agredió al personal de vigilancia y se llevó más de 11 millones de pesos entre efectivo y artículos de valor, como celulares de alta gama.

Según la información entregada por la Fiscalía Genera de la Nación Ortega Céspedes fue capturado en febrero de este año en Arauca y desde entonces permanece privado de la libertad.

El hombre en medio de la audiencia de acusación aceptó su responsabilidad en los cargos.

En este momento el condenado se encuentra bajo custodia desde hace ocho meses y permanece en un centro carcelario.

Según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Secretaría de Seguridad la captura de este hombre se dio en febrero, cuando ya se habían registrado 889 casos de hurtos a comercios en la capital del país.

En lo que va corrido del 2025 y de acuerdo con datos suministrados por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se ha reducido el hurto a comercios en un 25%, esto en comparación con el 2024, año en el que se reportaron 7.788 casos.

