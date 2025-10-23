Robo al Louvre: admiten seguridad “insuficiente y obsoleta” mientras se conoce vídeo del escape

Mientras se conocen nuevos vídeos del escape de los ladrones, la presidenta del museo confirmó que la joya que resultó dañada luego de que se le cayera a los ladrones sí puede ser restaurada. (Foto: Getty / Caracol Radio / Captura de Pantalla)

La presidenta del Louvre admitió que el sistema de videovigilancia exterior del establecimiento es “muy insuficiente”, tres días después del espectacular robo de ocho joyas, un incidente que reavivó la cuestión sobre la seguridad en los museos de Francia.

Laurence des Cars compareció ante una comisión del Senado para intentar explicar cómo fue posible este robo, en apenas ocho minutos y por un valor de más de 100 millones de dólares, en el museo más visitado del mundo.

Des Cars, en sus primeras declaraciones públicas desde el domingo, aseguró que las alarmas del museo funcionaron durante el incidente, pero admitió que las cámaras de vigilancia en el exterior, “están obsoletas”.

“El parque [de cámaras exteriores] es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre”, dijo. “Desgraciadamente, en el lado de la galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste” y, por lo tanto, no cubría el balcón afectado por el hurto.

La responsable, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir la pinacoteca, también pidió que se instalara “una comisaría de policía” dentro del establecimiento y sugirió otras medidas “a corto plazo” como “la seguridad de las inmediaciones del Louvre, especialmente en la calzada”.

Así escaparon los ladrones

La investigación “avanza”, aseguró a los medios franceses CNews y Europe 1 el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien precisó que “más de un centenar de investigadores” están movilizados y a medida que se conocen los detalles del robo, también se conocen imágenes del asalto.

Los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas a través de “un seudoalquiler para una supuesta mudanza”, según la fiscal de París, Laure Beccuau.

La fiscal también precisó que el servicio de conservación del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros (102 millones de dólares), una suma “extremadamente espectacular” pero que “no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos”, lamentó.

Los ladrones “no ganarán” ese monto “si tienen la pésima idea de fundir esas joyas”, advirtió.

La joya dañada podrá restaurarse

La directora del Museo del Louvre declaró que la corona incrustada con diamantes y esmeraldas, caída al suelo mientras los ladrones huían con joyas imperiales el fin de semana, podría ser restaurada.

La corona, del siglo XIX y perteneciente a la emperatriz Eugenia -esposa de Napoleón III- está adornada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según el sitio internet del museo.

“Las evaluaciones iniciales sugieren que una delicada restauración es posible”, afirmó Laurence des Cars, directora del Louvre.

Des Cars explicó que la pieza probablemente no se dañó por la caída, sino cuando los ladrones intentaron sacarla a la fuerza por una abertura demasiado estrecha de su vitrina. “Fue aplastada al ser extraída de la vitrina”, detalló.

“Inmensa herida”

Este robo es “una inmensa herida que nos han infligido”, dijo de Cars, admitiendo que presentó su dimisión al gobierno, pero que fue rechazada.

El incidente relanza el debate sobre las medidas de seguridad de este museo, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, 80% de los cuales extranjeros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó el miércoles “acelerar” el refuerzo de la seguridad en el establecimiento, que reabrió sus puertas al público tras permanecer cerrado desde el domingo.

La policía sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco en la galería de Apolo.