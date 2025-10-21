Policía Nacional recupera dos motocicletas durante operativos contra el hurto

En lo corrido del año se han capturado 738 personas por el delito de hurto, recuperando 213 motocicletas

En el marco del “Plan Cazador” y la prevención de delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, resultando en la recuperación de dos motocicletas y la captura de dos personas.

En el barrio El Campestre, capturado un sujeto por receptación.

Uniformados del CAI Blasdelezo, capturaron a un sujeto conocido como ‘el Javie’, de 39 años, quien se movilizaba en una motocicleta Marca Bajaj de placa JTG58E, la cual le figuraba un reporte por el delito de hurto, orden emitida por un juzgado de Cartagena.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Capturado ‘El Julio’, con una motocicleta hurtada, en el barrio Marbella.

El resultado operativo fue realizado a la altura del barrio Marbella, donde fue capturado ‘el Julio’, de 45 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta marca Bajaj, la cual tenía un reporte por hurto en la ciudad de Cartagena, por hechos sucedidos el día 1 de septiembre de 2025.

El capturado y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de receptación.

“En lo corrido del año se han capturado 738 personas por el delito de hurto, recuperando 213 motocicletas”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.