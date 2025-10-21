Alcaldía de Tibú respalda a Ecopetrol y rechaza el hurto de hidrocarburos en el Catatumbo

Catatumbo.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Tibú manifestó su respaldo a Ecopetrol ante la difícil situación de orden público que ha obligado a la compañía a suspender temporalmente sus operaciones en la zona norte del campo Tibú, como consecuencia de los constantes ataques de bandas dedicadas al hurto de hidrocarburos.

“Estos reiterados actos delictivos ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y la estabilidad económica de la región”, señaló la administración municipal, al rechazar de manera contundente las acciones ilegales que atentan contra “la seguridad, el bienestar de las comunidades y el progreso del municipio”.

De acuerdo con Ecopetrol, en lo corrido del año 2025 se han perdido más de 39 mil barriles de crudo y se han retirado 152 válvulas ilícitas instaladas por grupos criminales, lo que ha afectado gravemente la producción de petróleo y gas, además del suministro de gas domiciliario en Tibú y Cúcuta.

La Alcaldía advirtió que estas situaciones no solo interrumpen la operación normal de la compañía, sino que también impactan directamente la economía local, “ya que de la actividad petrolera se derivan contratos laborales directos y tercerizados, así como oportunidades para empresarios y comerciantes del municipio”.

Asimismo, el documento subraya que la suspensión de operaciones afecta la continuidad del servicio de gas domiciliario en Tibú y en la capital nortesantandereana, “generando consecuencias que perjudican a toda la comunidad y limitan el desarrollo de la región”.

La administración local destacó que “Ecopetrol es un aliado estratégico para el desarrollo económico y social de Tibú, generando empleo, inversión y programas que contribuyen al bienestar de la población”, y reafirmó que su presencia ha sido fundamental para proyectar al municipio hacia un futuro de oportunidades y sostenibilidad.

Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado a las autoridades competentes para reforzar las acciones de seguridad, control y judicialización frente a los responsables de estos hechos, y a la comunidad para “mantener su compromiso con la protección y el respaldo de las empresas que impulsan el progreso y el bienestar del municipio y de toda la región del Catatumbo”.