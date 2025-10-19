Empresario fue víctima de millonario hurto en un centro comercial de Pereira

Pereira

Durante el fin de semana un hurto se presentó en un centro Comercial de La avenida Circunvalar, donde un empresario de 52 años retiró $60 millones de una entidad bancaria, le entregó parte del dinero a una tercera persona y cuando quiso ir a otro banco en el mismo centro comercial estaba cerrado, por lo que decidió ir a un café allí mismo.

En las cámaras quedó registrado como un hombre se acerca al empresario y le arrebata un bolso negro donde tenía 40 millones de pesos, el sujeto escapa del establecimiento; un hombre lo esperaba en la parte externa del centro comercial para escapar en una motocicleta.

El mayor Jhon Anderson Díaz Álvarez, comandante de la Estación de Policía Pereira, entregó detalles del caso.

“Un sujeto de sexo masculino lo sorprendió y le arrebató un maletín de color negro que contenía $40 millones, para luego huir del lugar. Gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, se logró observar al presunto responsable, quien vestía buzo negro con rayas blancas, gorra blanca y pantalón negro. Asimismo, mediante el sistema de Cámaras de la Policía, se identificó que los implicados huyeron en una motocicleta Pulsar NS 200 de color blanco, con dirección a la Avenida Juan B. Gutiérrez.”

Con ocasión a estos hechos, la policía entregó las siguientes recomendaciones:

• Si realiza retiros o consignaciones de altas sumas de dinero, solicite el acompañamiento gratuito de la Patrulla de su zona de atención policial o del Plan Bancario.

• Evite comentar o realizar transacciones de grandes montos en lugares públicos.

• No acepte ayuda de extraños al momento de utilizar cajeros automáticos.

• Mantenga vigilancia constante sobre su entorno y, ante cualquier situación sospechosa, comuníquese de inmediato a la línea 123.