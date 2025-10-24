Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedaron los 8 tras triunfo de Alianza

Edwin Torres celebra el segundo gol de Alianza FC ante La Equidad / Colprensa.

Este viernes comenzó la fecha 17 del fútbol colombiano, jornada que se extenderá hasta el próximo domingo y en la cual comenzarán a definirse más clasificados y eliminados de los cuadrangulares finales.

Alianza FC 2-0 La Equidad

Alianza FC derrotó 2-0 a La Equidad en Valledupar. Los goles del equipo de casa fueron obra de Jesus Muñoz y Edwin Torres; el equipo visitante terminó el partido con un jugador menos, tras la expulsión de Juan David Valencia.

Tabla de posiciones