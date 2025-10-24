En VIVO Fortaleza Vs. Pasto: Siga acá la transmisión del partido
El equipo bogotano busca asegurarse un lugar entre los ocho mejores.
Fortaleza y Deportivo Pasto se enfrentan esta tarde en el estadio Metropolitano de Techo, en juego por la fecha 17 de la Liga colombiana. El equipo bogotano busca sellar su clasificación en casa.
Los capitalinos suman 28 puntos y figuran parcialmente en la quinta posición del campeonato, producto de siete triunfos, siete empates y solamente dos derrotas en esta Liga.
Por su parte, Pasto, ya eliminado, está en la casilla 18 con 13 unidades. Los nariñenses suman dos victorias, siete empates y siete derrotas.
Siga acá el minuto a minuto y la transmisión del partido
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Santiago Jiménez.
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Santiago Jiménez (Deportivo Pasto).
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Saleth Puello (Deportivo Pasto).
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Yesid Díaz.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Yesid Díaz.
Remate rechazado de Johan Caicedo (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de David Camacho.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Fortaleza CEIF).
Felipe Jaramillo (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Yoshan Valois.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Nicolás Gil.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento