🔴 Tolima vs. Cali EN VIVO, por fecha 17 de Liga colombiana: Siga ACÁ transmisión del partidazo

Partidazo por la fecha 17 de la Liga colombiana. <b>Deportes Tolima </b>recibe a <b>Deportivo Cali</b> en un juego vibrante, en el cual <b>el cuadro de Ibagué buscará quedar a un paso de la clasificación</b> con un triunfo, mientras que los azucareros tratarán de seguir con opciones de disputar los cuadrangulares.El conjunto de <b>Lucas González llega con 26 unidades</b> y se ubica en el sexto puesto, mientras que los de <b>Alberto Gamero marchan en el puesto 12 con 20 puntos</b>, a falta de cuatro partidos por disputar.El último juego entre ambos equipos terminó en empate 1-1, por el Apertura 2025. En ese entonces, por los verdiblancos marcó <b>Jarlan Barrera</b> y por los pijaos <b>Jersson González.</b>