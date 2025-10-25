Liga Colombiana

🔴 América vs. Junior: siga EN VIVO la transmisión del partido de Liga Colombiana

El cuadro escarlata está obligado a ganar para seguir en la lucha por el ingreso a cuadrangulares.

América de Cali vs. Junior cuartos de final Copa Colombia / Colprensa

América de Cali vs. Junior cuartos de final Copa Colombia / Colprensa

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad