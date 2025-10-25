🔴 América vs. Junior: siga EN VIVO la transmisión del partido de Liga Colombiana

Continúa la jornada 17 del fútbol colombiano con el partido entre <b>América de Cali y Junior de Barranquilla</b>, duelo que se disputará en el Pascual Guerrero a partir de las 8:10 de la noche.Será un compromiso crucial para el conjunto escarlata, recordando que <b>suma 20 puntos y su clasificación a los cuadrangulares está en entredicho</b>. En sus cuentas, debe ganar lo que le resta para entrar con relativa tranquilidad a las finales del segundo semestre.Por su parte, <b>Junior está cómodo en la parte alta de la clasificación con 31 unidades</b>, aunque la obligación de sumar está, pues tiene la oportunidad de quedarse con el punto invisible.