EN VIVO Alianza FC Vs. La Equidad: Minuto a minuto del juego por la fecha 17 de la Liga

Alianza podría llegar a los ocho con un triunfo / Instagram: Alianza FC

Alianza FC y La Equidad abren este viernes la fecha 17 de la Liga colombiana en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. El juego puede determinar el futuro del equipo de casa en su lucha por llegar a los ocho.

Alianza llega al compromiso ubicado en la undécima posición de la tabla con 20 puntos y una diferencia de gol de -2, a 2 dos unidades del octavo lugar, que actualmente conserva Independiente Santa Fe.

Por su parte, La Equidad es colero del campeonato con 11 puntos y ya eliminado. El equipo bogotano no puede dar ventajas para mantenerse alejado de la tabla del descenso.

Vea acá el resumen del partido