🔴EN VIVO | Santa Fe vs. Millonarios por Liga Colombiana: siga acá el directo del clásico capitalino

<b>¡Se jugará el clásico capitalino número 324!</b> Independiente Santa Fe se enfrentará con Millonarios a partir de las 6:20 de la tarde, en el estadio El Campín por la fecha 17 de la Liga Colombiana. Se espera que para este partido asistan más de 16.000 hinchas del conjunto cardenal, quien será local en esta ocasión.<b>El León está obligado a llevarse los tres puntos en la casa para seguir manteniéndose entre los ocho mejores</b>, pues si llega a perder este clásico, su clasificación correría riesgo, ya que es octavo con 22 unidades, perseguido por Águilas Doradas, América, Deportivo Cali y Alianza.<b>Le puede interesar:</b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/21/hugo-rodallega-rompio-nuevo-record-con-santa-fe-tras-el-empate-con-medellin-de-cual-se-trata/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/21/hugo-rodallega-rompio-nuevo-record-con-santa-fe-tras-el-empate-con-medellin-de-cual-se-trata/?rel=buscador_noticias"><b> Hugo Rodallega rompió nuevo récord con Santa Fe tras el empate con Medellín ¿De cuál se trata?</b></a>Por otro lado, el Embajador tiene un panorama más complicado para avanzar a los cuadrangulares, pues se encuentra en el puesto 15 de la tabla con 18 puntos; sin embargo, <b>si llega a vencer al Cardenal se acercaría a la zona de clasificación.</b>