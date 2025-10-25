Liga Colombiana

Santa Fe SFE
0
Millonarios MIL
0
🔴EN VIVO | Santa Fe vs. Millonarios por Liga Colombiana: siga acá el directo del clásico capitalino

El Cardenal está obligado a vencer al Embajador para seguir dentro de la zona de clasificación.

Juliana Sofía Ramírez Araque

