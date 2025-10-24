EN VIVO Pereira Vs. Águilas Doradas: Juego clave por los ocho
Siga acá el minuto a minuto del encuentro.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Santiago Mosquera.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Josseph Mosquera sustituyendo a Jhon Montoya.
Remate fallado por Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área.
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Matías Ramírez (Águilas Doradas).
Ronaldino Mosquera (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Santiago Mosquera.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Wilson Morelo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Matías Ramírez.
Remate fallado por Wilson Morelo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mateo Puerta con un centro al área.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Águilas Doradas 2. Jorge Obregón (Águilas Doradas) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área.
Remate fallado por Matías Ramírez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Wilson Morelo.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Jaen Pineda intentó un pase en profundidad pero Matías Ramírez estaba en posición de fuera de juego.
Jorge Obregón (Águilas Doradas) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
Jorge Obregón (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla.
Remate fallado por Juan Ávalo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Wilson Morelo tras un contraataque.
Andrés Calderón (Deportivo Pereira) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Santiago Mosquera.
Remate fallado por Matías Ramírez (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área.
Remate rechazado de Johan Caballero (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mateo Puerta.
Remate fallado por Mateo Puerta (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Javier Mena sustituyendo a Gabriel Cadavid.
Empieza segunda parte Deportivo Pereira 1, Águilas Doradas 1.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Matías López sustituyendo a Santiago Álzate.
Final primera parte, Deportivo Pereira 1, Águilas Doradas 1.
Harrinson Mancilla (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Calderón (Deportivo Pereira).
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Remate rechazado de Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área.
Sebastián Ruíz (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Juan Ávalo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sebastián Ruíz (Deportivo Pereira).
Remate fallado por Jhon Montoya (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Andrés Calderón.
Remate fallado por Jorge Obregón (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área.
Mano de Mateo Puerta (Águilas Doradas).
Remate rechazado de Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Juan Ávalo.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Wilson Morelo intentó un pase en profundidad pero Jorge Obregón estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Wilson Morelo (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área.
Julián Oritz (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta roja.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Julián Oritz (Deportivo Pereira).
Johan Caballero (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Julián Oritz (Deportivo Pereira).
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Santiago Mosquera intentó un pase en profundidad pero Andrés Calderón estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jorge Obregón (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mateo Puerta con un centro al área.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Wilson Morelo (Águilas Doradas) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Jorge Obregón con un centro al área.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Águilas Doradas 1. Gabriel Cadavid (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jaen Pineda.
Remate rechazado de Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Johan Caballero.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Jaen Pineda.
Falta de Jorge Rivaldo (Águilas Doradas).
Ronaldino Mosquera (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Jorge Obregón sustituyendo a Jorge Rivaldo.
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Águilas Doradas 0. Ronaldino Mosquera (Deportivo Pereira) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Penalti cometido por Wuilker Fariñez (Águilas Doradas) tras una falta dentro del área.
Penalti a favor del Deportivo Pereira. Andrés Calderón sufrió falta en el área.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jared Rodríguez.
Remate rechazado de Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Johan Caballero.
Remate fallado por Jhon Montoya (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Andrés Calderón.
Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jorge Rivaldo (Águilas Doradas).
Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Julián Oritz.
Remate fallado por Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Samuel Atehortua.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Wilson Morelo (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mateo Puerta con un centro al área.
Mano de Wilson Morelo (Águilas Doradas).
Remate fallado por Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jared Rodríguez con un pase de cabeza.
Santiago Álzate (Deportivo Pereira) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Vega.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento