🔴Nacional vs. Medellín por la Liga Colombia EN VIVO: siga acá la transmisión del clásico paisa

<b>Atlético Nacional e Independiente Medellín </b>se medirán en una nueva edición del clásico paisa, un compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga Colombia en el estadio <b>Atanasio Girardot</b> de la capital antioqueña. Ambos equipos se encuentran dentro del grupo de los ocho. El equipo Verdolaga, bajo el mando de <b>Diego Arias,</b> llega con la aspiración de sumar de tres para poder pensar en los cuadrangulares finales, aunque es<b> sexto con 28 puntos,</b> si no gana el clásico se complicaría en las cuentas, ya que en la media tabla hay varios equipos empujando por ingresar.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/24/alfredo-morelos-jugara-el-clasico-nacional-vs-medellin-esta-es-la-razon/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/24/alfredo-morelos-jugara-el-clasico-nacional-vs-medellin-esta-es-la-razon/"><b>Alfredo Morelos jugará el clásico Nacional Vs. Medellín: Esta es la razón</b></a>Entre las novedades de Nacional está la<b> habilitación del delantero Alfredo Morelos</b>, tras haber sido sancionado con dos semanas de inactividad por inducir a un error arbitral. Nacional acudió al artículo 42, tras pagar más de la mitad de la sanción, por lo que estará disponible en este juego.Por su parte, <b>Medellín llega a este clásico en un muy buen momento</b>, ratificando lo hecho en el semestre anterio. Es segundo del campeonato con 31 unidades, por lo que prácticamente ya <b>están con un pie en la siguiente instancia de la Liga.</b> Si llega a quedarse con la victoria este domingo, lideraría la tabla junto a Atlético Bucaramanga.Los dirigidos por Alejandro Restrepo no contarán con <b>Brayan León, Léider Berrío y Léyser Chaverra</b><b>,</b> jugadores que son fichas claves en su esquema, por acumulación de tarjetas amarillas y deben pagar esta fecha la suspensión. Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/10/26/asi-quedo-la-tabla-de-goleadores-historicos-de-colombia-tras-el-regreso-al-gol-de-dayro-moreno/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/26/asi-quedo-la-tabla-de-goleadores-historicos-de-colombia-tras-el-regreso-al-gol-de-dayro-moreno/"><b> </b><b>Así quedó la tabla de goleadores históricos de Colombia tras el regreso al gol de Dayro Moreno</b></a><b>Este será el clásico </b><b>339</b><b> entre Nacional y Medellín</b> por la Liga Colombiana y la Copa, con un saldo a favor para los verdes con 134 victorias, 108 empates y 97 triunfos del DIM. El compromiso más reciente fue el 7 de septiembre por la fecha 10 del campeonato, en el que empataron 3-3.