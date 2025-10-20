Briceño: Las disidencias reconocen que en las veredas desplazadas hay campos minados

Briceño-Antioquia

Mediante un panfleto, el frente 36 de las disidencias de alias “Calarcá”, comandadas en Antioquia por alias “Primo Gay”, le enviaron un mensaje a las comunidades de Briceño, donde hay más de 2 mil campesinos desplazados.

En el mensaje, el grupo ilegal reconoce que en las veredas de donde ordenaron el desplazamiento sí hay campos minados, situación que viola el derecho internacional humanitario, pero según esa guerrilla eso no pone en riesgo a la población civil; sin embargo, recomiendan no utilizar algunos caminos, lo que contradice lo anterior.

“Los campos minados que hay en el territorio están ubicados en sitios estratégicos y no ponen en riesgo la seguridad de nadie; sin embargo, no es conveniente salirse de los caminos o andar por los montes, para evitar accidentes”.

El grupo ilegal también informa a los campesinos que en la zona continúan los combates con el Clan del Golfo, pero que pese a ello autorizan a las comunidades regresar a los territorios, pero recalcan que lo hacen bajo su propio riesgo.

Desde el territorio le manifiestan a este medio de comunicación que este panfleto es real y enviado por el Frente 36 Yeferson Martínez FARC-EP.