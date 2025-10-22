Cinco capturados por homicidio de un menor de 17 años durante peligroso “juego” viral

Medellín, Antioquia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos hombres y aprehendió a tres adolescentes vinculados al homicidio de un menor ocurrido el pasado 4 de julio en el barrio El Danubio, de la comuna 13 (San Javier). El operativo fue desarrollado por unidades de investigación criminal, inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, el crimen se produjo durante una riña entre grupos de jóvenes que se citaron a través de redes sociales, en el marco de una tendencia viral conocida como “Cortes”, en la que adolescentes y jóvenes se enfrentan con armas blancas y luego difunden los ataques en plataformas digitales. La víctima, un joven de 17 años, murió tras recibir heridas con un arma cortopunzante tipo machete.

“Este caso nos dolió mucho, porque a través de redes sociales se genera una convocatoria donde utilizan precisamente la imagen de posibles partidos de fútbol para generar como tal las convocatorias de los jóvenes y colocar el punto de encuentro para después desarrollar la agresión entre ellos” explicó el Coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández; Subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Las capturas se efectuaron de manera simultánea en los barrios Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo, luego de tres meses de seguimiento, recolección de material probatorio, análisis de videos y labores forenses. Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo las órdenes judiciales por delitos de homicidio agravado y utilización de menores para la comisión de delitos.

Los dos adultos, ambos de 19 años, y los tres adolescentes de 16 años, fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.