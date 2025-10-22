Cinco capturados por homicidio de un menor de 17 años durante peligroso “juego” viral
Dos adultos y tres adolescentes fueron detenidos tras la investigación sobre el crimen de un joven de 17 años ocurrido en medio de una peligrosa tendencia viral.
Medellín, Antioquia
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos hombres y aprehendió a tres adolescentes vinculados al homicidio de un menor ocurrido el pasado 4 de julio en el barrio El Danubio, de la comuna 13 (San Javier). El operativo fue desarrollado por unidades de investigación criminal, inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación.
Según las autoridades, el crimen se produjo durante una riña entre grupos de jóvenes que se citaron a través de redes sociales, en el marco de una tendencia viral conocida como “Cortes”, en la que adolescentes y jóvenes se enfrentan con armas blancas y luego difunden los ataques en plataformas digitales. La víctima, un joven de 17 años, murió tras recibir heridas con un arma cortopunzante tipo machete.
Lea también:
“Este caso nos dolió mucho, porque a través de redes sociales se genera una convocatoria donde utilizan precisamente la imagen de posibles partidos de fútbol para generar como tal las convocatorias de los jóvenes y colocar el punto de encuentro para después desarrollar la agresión entre ellos” explicó el Coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández; Subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Las capturas se efectuaron de manera simultánea en los barrios Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo, luego de tres meses de seguimiento, recolección de material probatorio, análisis de videos y labores forenses. Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo las órdenes judiciales por delitos de homicidio agravado y utilización de menores para la comisión de delitos.
Los dos adultos, ambos de 19 años, y los tres adolescentes de 16 años, fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.