Caucasia ofrece hasta $10 millones por la recaptura de tres presos fugados de la estación de Policía

Policía investiga fuga de presos de la estación de Policía de Chapinero en Bogotá. Foto: Getty Images / TWINSTERPHOTO( Thot )

Caucasia, Antioquia

La Administración municipal de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, informó que ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que permita la recaptura de los tres hombres que se fugaron de la estación de Policía. Según la Secretaría de Gobierno local, se están realizando esfuerzos continuos para lograr su recaptura y ya se solicitaron investigaciones a las autoridades competentes.

Los evadidos fueron identificados como: José Armando Chantaca Meléndez, de 28 años; Francisco Javier Arias Olivero, de 30 años, y Jhon Stiwar Espinosa Erazo, de 19 años. Los tres habían sido capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Queremos informarle a la comunidad que, desde la misma hora en que ocurrieron los hechos, no hemos parado de trabajar para recapturar a estos tres bandidos, que sin duda alguna generan zozobra en nuestra comunidad. Es importante manifestarle a la comunidad de Caucasia que ya hemos solicitado a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las demás instituciones las investigaciones correspondientes por este hecho lamentable que se repite en nuestro municipio y en la Estación de Policía”, afirmó José Alejandro Payarez, secretario de Gobierno y Seguridad de Caucasia.

¿Cómo se habrían escapado?

Según el comandante de la estación, los reclusos escaparon alrededor de las 10:40 p.m. Utilizaron seguetas para cortar una de las rejas de la sala Transitoria de Privación de la Libertad. Luego sometieron al patrullero que se encontraba de turno, le arrebataron las llaves y abrieron los accesos para huir del lugar.

El más reciente hecho de fuga se registró en 2024, cuando ocurrió una evasión masiva de 15 detenidos. Dos fueron recapturados rápidamente. En ese entonces, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información para recapturar a los demás.

Otro caso se presentó en 2023, cuando dos presos se fugaron aprovechando la crisis generada por el paro minero. Uno estaba vinculado al Clan del Golfo (Davison Gutiérrez, alias “Palito”) y el otro a Los Caparros (Jordan Restrepo, alias “Rolo”). Para fugarse, cortaron un barrote.