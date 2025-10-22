Cerca de 7 millones de personas participaron en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Más de 6,8 millones de personas participaron en la versión número 14 del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, una cifra que representa un aumento del 36 % frente al año pasado, cuando se registraron cerca de 5 millones de participantes.

La jornada que puso a prueba las capacidades de respuesta ante diferentes escenarios de riesgo, se desarrolló en 1.054 municipios de los 32 departamentos del país e involucró a entidades, comunidades y sectores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), con ejercicios acordes a los principales riesgos de cada territorio.

Balance del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Desde la Central Hidroeléctrica de Ituango, en el Norte Antioquia, el director general de la UNGRD, Carlos Carrillo, evaluó el desarrollo del simulacro en tiempo real, donde se simuló una emergencia por inundación, activando los protocolos de evacuación hacia zonas seguras. Aguas abajo de Hidroituango, 1.800 personas fueron evacuadas en Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, así como de 394 trabajadores en la casa de máquinas y 91 en áreas cercanas.

“Creo que una diferencia importante tiene que ver con los enfoques, este año tuvo como ejes principales la protección financiera, el fortalecimiento de los fondos municipales y departamentales de gestión del riesgo y la implementación del nuevo protocolo de atención a animales", detalló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

En todo el país, los ejercicios más frecuentes fueron los simulacros de sismo (709), seguidos por incendios estructurales (85), inundaciones (78), vendavales (42) y movimientos en masa (21). Algunos escenarios fueron especialmente significativos, como el simulacro de ciclón en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el de colapso estructural por atentado en Popayán, que permitieron evaluar la coordinación de las autoridades locales y las capacidades de respuesta en contextos de alta complejidad.

La UNGRD destacó que el Simulacro Nacional 2025 no solo fortaleció la articulación entre entidades, sino que también promovió la cultura de prevención y autoprotección entre los ciudadanos. Aunque el balance es preliminar, la entidad calificó como muy positivo el desarrollo del ejercicio e informó que continuará con la evaluación detallada de los resultados en cada región.