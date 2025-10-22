En Briceño hay 306 menores afectados en la educación por el desplazamiento masivo

Briceño- Antioiquia

La Secretaría de Educación de Antioquia informó que el desplazamiento masivo de Briceño no solo afecta a los adultos en su diario vivir y la consecución del sustento diario, sino que también ha generado que cientos de menores de edad de las veredas afectadas por la intimidación de los ilegales no puedan recibir clases.

Ante esta problemática, la gobernación de Antioquia, a través del secretario de Educación Mauricio Alviar, manifestó que ya se elaboró un plan para que los menores puedan seguir recibiendo las clases.

“Tenemos una afectación directa de 306 niños de la ruralidad de Briseño. A estos niños les vamos a garantizar la educación en contrajornada en la institución Antonio Roldán Betancur, que es urbana en el municipio de Briseño. Y también vamos a garantizarles el suministro del programa de alimentación escolar”.

El funcionario aprovechó para solicitarle a los grupos armados ilegales que respeten el derecho de los niños a la educación, lo que genera que abandonen las clases, además de que se respeten las instituciones educativas, sus maestras y maestros.