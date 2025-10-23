Medicina prepagada: ¿sabe cuáles son las diferencias con el plan complementario?

En Colombia existen algunas formas para acceder un sistema de salud, ya sea de forma particular o proporcionada directamente por el Estado. Ambas tienen matices que las diferencia, pues cuando la medicina es prepagada, es mucho más probable que la atención que se le brinde al usuario sea más rápida y oportuna que en la complementaria, la cual se rige bajo la reglamentación impuesta por el Sisbén.

Por otro lado, algunas personas optan elegir entre estas dependiendo sus necesidades, pues la medicina prepagada y el plan complementario tienen diferencias que, si bien se enfocan en atender la salud de los usuarios, están pueden variar la red de servicios y especialistas dependiendo el centro médico.

Le recomendamos: ¿Planes complementarios y prepagada cambian con nuevo decreto a la salud? Entérese, experto responde

¿Qué significa medicina prepagada y plan complementario?

La medicina prepagada se basa en un plan voluntario que se contrata a aparte de la EPS, es decir, si una persona ya cuenta con su servicio de salud tradicional, puede tomar, aparte, otra extensión para que la calidad de atención sea mayor a la ya establecida.

Mientras que, por otro lado, el plan complementario, al igual que la medicina prepagada, es una extensión que permite ampliar la cantidad de servicios ya establecidos por la EPS, además, esta solo se puede tomar si la entidad en la que ya está la persona la ofrece. Pese a esto, una de ellas ofrece mayores beneficios para el usuario en materia de extensión de red de servicios y entre otros.

Le puede interesar: Corte alerta por bajo cumplimiento en el acceso a medicamentos: Hay problema con 174 fármacos

Diferencias entre la prepagada y la complementaria

Los planes complementarios de salud, al igual que otros servicios que se adquieren por fuera de las EPS, son planes voluntarios que las personas deciden tener para mejorar las condiciones de atención y ampliar la red de servicios en la atención que les brinden. Estas son algunas diferencias entre los dos planes:

Salud prepagada

Amplia red de clínicas y especialistas privados, con servicios propios.

Mayor amplitud de servicios ambulatorios y hospitalarios, incluyendo acceso directo a especialistas en muchos casos.

Acceso a una gran cantidad de especialistas y sub especialistas.

Costo alto.

Se contrata directamente con una empresa de medicina prepagada o una EPS, es un plan independiente.

Puede incluir atención domiciliaria con mayor cobertura, conservación de antigüedad, y acceso preferencial a especialistas.

Salud complementaria

Usa la red de la EPS y a veces puede ofrecer una red más amplia dentro de ella.

Complementa el Plan de Beneficios en Salud (PBS) con más comodidad y oportunidad, pero con limitaciones.

Puede requerir pasar por medicina general para acceder a algunas especialidades.

Un costo menos al de la prepagada.

Se contrata a través de la EPS a la que se está afiliado.

Puede incluir habitación individual en hospitalización y atención domiciliaria, pero con menos cobertura geográfica que la prepagada.

Otras noticias: Trump impondrá aranceles del 100% a medicamentos de marca: “una oportunidad para Colombia”