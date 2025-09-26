Trump impondrá aranceles del 100% a medicamentos de marca: “una oportunidad para Colombia”.

El presidente Donald Trump anunció que, a partir del 1 de octubre, los productos farmacéuticos de marca o patentados estarán sujetos a un arancel del 100%, a menos que las compañías fabriquen en Estados Unidos.

En un comunicado, el mandatario justificó la medida por la “inundación” de medicamentos extranjeros en el mercado estadounidense y defendió la necesidad de proteger a la industria local.

“La razón de esto es la ‘inundación’ a gran escala de estos productos en Estados Unidos desde otros países”, dijo Trump.

La decisión llega pese a los llamados de las farmacéuticas que pedían a la Casa Blanca no imponer más aranceles. Incluso, algunas compañías europeas ya habían anunciado planes para ampliar sus plantas en territorio norteamericano.

Casi todas las grandes compañías farmacéuticas del mundo cuentan con operaciones en Estados Unidos y han incrementado sus inversiones en manufactura nacional. Sin embargo, gigantes asiáticos como Alibaba Health, Samsung Biologics y Sankyo enfrentarán turbulencias por este nuevo impuesto.

Caso Colombia

En el caso colombiano, el impacto directo sería limitado, ya que la mayoría de las exportaciones son medicamentos genéricos, cuyo principal destino son países vecinos como Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá, y por último Estados Unidos.

Cabe aclarar que Trump no ha mencionado aranceles a los genéricos.

Expertos consultados por Caracol Radio en Washington DC, consideran que, por el contrario, esta medida abre oportunidades clave para Colombia. Primero para aumentar la producción y exportación de medicamentos genéricos de bajo costo a los Estados Unidos.

“Ahora yo creo que está medida a medicamentos de marca extranjeros y eximiendo genéricos, le puede abrir otra ventana clave para Colombia, depende de cómo se mire, porque nosotros exportamos principalmente genéricos que no se ven afectados, mientras que nuestros competidores asiáticos y europeos de productos de marca sí quedan penalizados”, dijo el experto.

Y segundo para convertirse en un polo de inversión para farmacéuticas estadounidenses como Abbott, Pfizer o Johnson & Johnson, que podrían instalar plantas en el país con costos hasta 60% menores que en Estados Unidos.

“Lo más importante es que esto convierte a Colombia en un imán para la inversión farmacéutica americana porque empresas estadounidenses pueden producir aquí con costos 60% menores que en su territorio. Pueden exportar libremente al mercado americano sin pagar aranceles (son empresas americanas), y al mismo tiempo sus competidores europeos y asiáticos enfrentan barreras del 100%”, dijo el experto consultado por Caracol Radio.

Agregó que “es básicamente una ventaja competitiva regalada que va a acelerar la inversión extranjera directa en nuestro sector farmacéutico. Colombia sale ganando sin haber hecho nada,​​​​​​​​ porque de momento pueden ampliar operación, y pueden las pharma compensar con aumento de inversión en Estados Unidos ampliando la cadena de valor o priorizando el mercado estadounidense”, finalizó el experto consultado.