Pese a intervención, sigue crisis en la Nueva EPS: Personería de Medellín mantiene alerta
Entre enero y septiembre de 2025 se han interpuesto 2.395 acciones de tutela contra la EPS.
La Personería Distrital reiteró la alerta institucional por la grave crisis que enfrentan los afiliados de la Nueva EPS en Medellín, pese a que la entidad se encuentra bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
De acuerdo con el ente de control, las fallas en la atención y en la garantía del derecho fundamental a la salud no solo se mantienen, sino que se han agravado durante este año.
Entre enero y septiembre de 2025 se han interpuesto 2.395 acciones de tutela contra la EPS y 1.079 incidentes de desacato, cifras que duplican las registradas en 2024, cuando se reportaron 1.106 tutelas.
La Personería advirtió que estas deficiencias afectan a 275.909 usuarios afiliados a la Nueva EPS en Medellín, según datos del Ministerio de Salud, y que los incumplimientos financieros agravan el panorama: la deuda con prestadores privados asciende a $115.132 millones, y con la Red Pública Distrital supera los $9.518 millones, con corte a junio de 2025.
Las afectaciones
Elkin Gallego, personero delegado de Medellín, detalló que entre los principales problemas detectados se encuentran retrasos en la asignación de citas especializadas, demoras en cirugías y exámenes diagnósticos, interrupciones en tratamientos médicos y demoras en la entrega de medicamentos de alto costo, lo que ha generado sobrecarga en los servicios de urgencias y un aumento en la judicialización de los casos por vía de tutela.
Pese a la intervención de la Superintendencia y al nombramiento de un agente interventor, la Personería insistió en que la crisis de la Nueva EPS sigue sin resolverse y urgió a las autoridades nacionales y locales a adoptar medidas efectivas y sostenibles para garantizar la atención integral de los usuarios en el Distrito de Medellín.