Pese a intervención, sigue crisis en la Nueva EPS: Personería de Medellín mantiene alerta

La Personería Distrital reiteró la alerta institucional por la grave crisis que enfrentan los afiliados de la Nueva EPS en Medellín, pese a que la entidad se encuentra bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

De acuerdo con el ente de control, las fallas en la atención y en la garantía del derecho fundamental a la salud no solo se mantienen, sino que se han agravado durante este año.

Entre enero y septiembre de 2025 se han interpuesto 2.395 acciones de tutela contra la EPS y 1.079 incidentes de desacato, cifras que duplican las registradas en 2024, cuando se reportaron 1.106 tutelas.

La Personería advirtió que estas deficiencias afectan a 275.909 usuarios afiliados a la Nueva EPS en Medellín, según datos del Ministerio de Salud, y que los incumplimientos financieros agravan el panorama: la deuda con prestadores privados asciende a $115.132 millones, y con la Red Pública Distrital supera los $9.518 millones, con corte a junio de 2025.

Las afectaciones

Elkin Gallego, personero delegado de Medellín, detalló que entre los principales problemas detectados se encuentran retrasos en la asignación de citas especializadas, demoras en cirugías y exámenes diagnósticos, interrupciones en tratamientos médicos y demoras en la entrega de medicamentos de alto costo, lo que ha generado sobrecarga en los servicios de urgencias y un aumento en la judicialización de los casos por vía de tutela.

Pese a la intervención de la Superintendencia y al nombramiento de un agente interventor, la Personería insistió en que la crisis de la Nueva EPS sigue sin resolverse y urgió a las autoridades nacionales y locales a adoptar medidas efectivas y sostenibles para garantizar la atención integral de los usuarios en el Distrito de Medellín.