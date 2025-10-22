Lista de EPS intervenidas por gobierno 2025: ¿Cómo se reasignarán los afiliados si dejan de operar?

Son varias las EPS que han sido intervenidas en los últimos años, la Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido estas Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante el gobierno de Gustavo Petro. Se ha reportado que la mayoría de las EPS intervenidas concentran el 80% de la deuda a hospitales.

EPS intervenidas por el gobierno 2025:

Nueva EPS

Sanitas

Famisanar

Savia Salud

Asmet Salud

SOS

Emssanar

Capresoca EPS

Coosalud.

Estas intervenciones se han dado por diversas razones, como problemas financieros, incumplimiento de requisitos de habilitación y hallazgos fiscales.

Las EPS, que advirtieron el ahogo financiero que estaban viviendo, hoy adeudan 24 billones de pesos. Lo más diciente, según un estudio publicado por la Asociación de Clínicas y Hospitales es que el 80 por ciento de esa estrafalaria cifra, equivalente a la ambiciosa reforma tributaria que ambiciona el gobierno, corresponden a las EPS intervenidas y que hoy están en manos del gobierno Petro.

Las 3 principales deudoras por monto total de la deuda en este régimen son: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, que en total adeudan cerca de 7.8 billones de pesos aproximadamente.

El caso de la Nueva EPS, que ha estado en el ojo del huracán político, es especialmente preocupante. Fue la que “tuvo un mayor incremento absoluto en su cartera total, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con cerca de 1,7 billones de pesos, lo que representa un incremento del 33,7%”. La cifra total de esa deuda: $ 5.004.650.314.

¿Qué pasa con los usuarios afiliados a esas EPS?

Los usuarios de una EPS intervenida deben seguir recibiendo atención médica, sin necesidad de cambiar de médico ni de pedir nuevas autorizaciones para los servicios ya aprobados. Aunque las EPS intervenidas no pueden suspender servicios, los usuarios pueden experimentar retrasos o problemas en la prestación del servicio.

No cambian las autorizaciones: Las autorizaciones que ya estaban aprobadas siguen vigentes, por lo que no es necesario solicitar nuevas autorizaciones para servicios previamente autorizados.

Los medicamentos no se suspenden: Las EPS intervenidas tienen la obligación de seguir suministrando medicamentos, especialmente para tratamientos crónicos, graves o huérfanos, y no pueden reprogramar citas de forma arbitraria.

Aumento de quejas y problemas: A pesar de la intervención, algunos usuarios han reportado quejas por retrasos en la atención, falta de medicamentos y problemas en la prestación de servicios, lo que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a supervisar de cerca la situación.

Reasignación de afiliados:

La reasignación de afiliados de EPS intervenidas es un proceso obligatorio en el que el Ministerio de Salud o la Superintendencia Nacional de Salud trasladan a los usuarios a otras EPS receptoras para garantizar la continuidad del servicio. Los afiliados serán notificados sobre su nueva EPS y, después de 60 días de la asignación, podrán ejercer su derecho a la libre elección para cambiarse a otra EPS habilitada. El proceso busca asegurar que no haya interrupciones en la prestación de servicios de salud.